Pildid: Tihemetsas ja Kilingi-Nõmmes oli juba esimene tund tihe

Maja ees rääkis kohalik elanik Tõnu, et tema on arvutiinimene ja kasutas e-hääletamise võimalust.

„Ma uurisin enne kandidaadite tausta ja siis oli mul selge, keda ma valin,“ ütles Tõnu. „Lähtusin isikust, esiteks ta oli meie Tihemetsa inimene ja mulle meeldis tema tegevus, ta on tubli isa peres, kus on neli last.“

Saarde vallasiseses linnas Kilingi-Nõmmes oli jaoskonnakomisjon number üks avatud kohaliku klubi väikeses saalis. Valimiste alguse esimene tund oli siingi rahvarohke ja küllap aitas sellele kaasa ka hommikune päike ja sajupilvedeta taevas, mis suurendas tähtsa päeva tunnet.

„Jah, mul oli kodus juba läbi mõeldud, kelle ma valin selle järgi, et ikka oma koduvald ja kes on tegusad olnud,olen püsielanik ja tean, keda valida kohe algusest saadik,“ rääkis Maimu, kes ratast lükates klubist kodu poole minema asutas.

Selle kohta, et tänaste valimistega selguvad Saarde ja Surju ühisvolikokku valitavad, arvas Maimu, et elu läheb paremuse poole kogu ja nii nagu vallajuhid seda teha saavad.

Valimiskomisjoni liige Maimu Treial ütles, et kodukülastusi on eakamad inimesed neilt tellitud päris palju ja need lähevad Lotja, Sigastesse, Leipstesse ja teistesse küladesse, aga väga palju on palutud hääletuskastiga tulla koju ka Kilingi-Nõmme linna sees ning kella 11st sõidetakse juba välja.

Saarde vallas on üles seatud 91 kandidaati, enim valmisliitudes Koduvald ja Uus Saarde, neli valimisliidus Oma Kodu ning kaks üksikkaandidaati, erakondadest on esindatud EKRE ja Keskerakond.

Saardega ühinevas Surju vallas on üles seatud enim kandidaate valimisliidus Koostöö, üks keskerakondlane ja üksikkandidaat. Vallavolikogus on mandaate 15.