Valimispäev Vana-Pärnus: rahva hulk sõltub bussi aegadest

Kella 9-10 ajal olla inimesi rohkem olnud, pärast 11st tekkis mõningane vahe. Valimisaktiivsust pidas esimees keskmiseks. Hommikupoole on tema ütlusel häält andmas käinud pigem keskealised ja vanemad inimesed. Ta oletas, et noorte jaoks oli veel liialt varajane hommikutund.

Proua Silvi tuli valima koos koeraga, kuueaastase Alfiga. Proua sõnade kohaselt on tal ammu teada keda valdida. Valiku langetas ta kandidaadi ettevõtlikkuse järgi. Proua Silvi pole ühtegi kohalike omavalitsuste ega riigikogu valimisi vahele jätnud. Ta arvas, et neil, kes väidavad, et tema häälest midagi ei olene, pole õigust hiljem viriseda. Proua arvas, et koera kaasavõtmine valimiskabiini on lubatud, sest koer pole nii intelligentne, et suudaks teda suunata, aga küsis sellegi poolest valimiskomisjoni esimehelt luba. Valimiskomisjoni esimees oli sama meelt, et koer peremehe otsust suunama ja hakka ja koera kaasavõtmine ei saanud takistuseks hääle andmisel.