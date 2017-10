Galerii: Pärnus Ülejõel tuli keskpäeval valimiskabiini pääsemiseks järjekorras seista

Känd on viimased kümme aastat komisjonitöös osalenud nii kohalike omavalitsuste, riigikogu kui Euroopa parlamendi valimistel.

Esimesed kolm valijat ootasid esimehe ütlust mööda ukse taga juba enne kella üheksat hommikul. Praegu on rahvast nii palju, et inimestel tuleb valimiskabiini pääsemiseks oodata. Esimehe sõnutsi on valijaid segiläbi, leidub nii eakaid inimesi kui noori peresid, kes tulevad lastega. Valimisõiguslike isikute nimekirigi on tänavu pikem kui muidu, sest hääletada saavad 16aastased.

Eakatest inimestest, kes ise liikuma ei pääse, on valimiskasti koju tellinud praeguseks 11. Taotlusi võetakse vastu kella 14ni ja seejärel otsustatakse Kännu jutu järgi marsruut, millist teed pidi hakatakse valimiskastiga inimeste juures käima.