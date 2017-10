Vanemaealiste valijate suurim probleem: prillid või luup on koju jäänud

Valimiskasti kojutellimisi on praeguse seisuga vastu võetud kaheksa, aga võimalus on seda teha veel kella 14ni.

Lipsu sõnutsi on kõige suurem ilmnenud probleem see, et vanemad inimesed on unustanud luubi või prillid koju ega näe hästi nimesid lugeda. Järgmisel korral võiksid nimistud suuremas kirjas olla ja valimisjaoskondade varustusse kuuluda luubid, mida saaks vajaduse korral kasutada.