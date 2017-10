Galerii: maarahvas tahtis õiget valimispäeva tunnet ja vaatas teatrit

„Mina valisin täna inimest, mitte erakonda. Tahan, et just tema alustaks Pärnu linnavolikogus ja loodan tema kui inimese peale,“ rääkis Anneli hääletamast tulles Audru vallamaja valimisjaoskonna ees. „Eelhääletamist ei kasutanud ma sellepärast, et käin tööl väljaspool ja ID-kaardi sertifikaat on vana, muidu oleksin noore inimesena e-hääletanud, aga täna on super ilm ja meeleolu nii hea, et enne valima tulekut pesin pesugi rutuga ära.“

Pärnu linna 2. valimisringkond on see, kus Audru valla elanikud otsustasid, keda nad tahavad näha Pärnu linnavolikogus, sest nende koduvald ühineb haldusuuenduse järel linnaga.

„Hästi tihedalt on siiani läinud,“ ütles valimiskomisjoni esimees Reet Aija napilt pärast keskpäeva. „Rahvast on palju, inimesed tulevad peredega. Ilm kutsub välja, ilus sügis. Vahekokkuvõtte järgi kell 12 oli käinud 26 protsenti, nii et ega me kiida ennast, sest nimekirjas on 1326 valijat. Aga seda protsenti jõuab päeva jooksul juurde koguda. Kas ka see, et valime esimest korda Pärnu linnavolikogu, meie inimesi mõjutab, selgub õhtul, nii et kohvipaksu pealt ennustama ei hakka.“

Isa Evar Sepp ja tema 16aastane poeg Anvar tulid hääletusruumist ja rääkisid, et jäid eelhääletamisega hiljaks, mispärast tulid täna valima.

„Mõjutab pigem ikka see tunne, sest kodus arvuti taga istumist on niigi, võib korra välja tulla ja oma hääle kontoris anda,“ rääkis isa. „Enam-vähem teadsin, keda valin, aga lõpliku otsuse tegin viimaste päevadega. Erakond oli teada ja kandidaat ka, aga siia tulin juba kindla teadmisega, keda valin. Oma sõna on öeldud.“

Pärnu-Jaagupis oli valimisjaoskond vallamajas volikogu istungite saalis.

„Tööpäevad olid pikad ja e-hääletamine ununes. Mõtlesime, et tuleme kohapeale, ilm on väga kena, vaba päev ja mõnus tulla,“ ütles Epp, kes mehe ja kahe lapsega valimast tuli. „Otsuse tegin selle järgi, et oleks kindel inimene ja et satuks oma kogukonna inimesi sinna Põhja-Pärnumaa volikogusse.“

Valimiskomisjoni esimees Eve Lempu rääkis veidi enne 14, et valimas on käinud üle kolmandiku ja ilm annab inimestele hea energia.

„Inimesed on optimistlikud ja vaatavad lootusrikkalt tulevikku. Pigem ootusärevil selle suhtes, kuidas valimised lähevad ja kes osutub valituks. Alati tuntaksse uute asjade vastu väikest võõristust, aga ju harjume,“ arvas Lempu, pidades silmas Halinga valla ühinemist Vändra valla ja aleviga ning Tootsi vallaga, moodustades omavalitsusüksuse Põhja-Pärnumaa vald.

Noor pere tuli valimisjaoskonda, isa süles seitsmekuune Harri, kes koos temaga sedeli kasti laskis.

„E-hääletust ei kasutanud me sellepärast, et siis on põhjust oma vallamajja tulla. Meil oli enam-vähem selge, keda valime,“ rääkis pereema Liis.

Are huvikeskuse saalis leidus üksikuid vabu kohti, kui laval mängisid kohaliku harrastusteatri näitlejad Oskar Lutsu lühinäidendit „Pärijad“, mis jõudis publiku ette Anne Niibo juhendamisel. Uusajal on see harukordne, et valimispäeval maarahvale kultuuriüritust pakutakse, kuid Ares on see saanud tavaks ja tänavused valimised olid kolmandad, mil Lutsu tükk laval kohalikke naerutas.

„Komisjoni kõige tihedam aeg oligi enne etenduse algust. Hommikul mõni minut pärast üheksat oli meil kohe kolm valijat kohal,“ märkis jaoskonnakomisjoni esimees Terje Võsumets. „Aktiivsus on olnud üsna hea, kolmandik juba hääletanuid, etendus toob rahvast ja kohvik on avatud.“

Are naiste algatusel avatud kohvikus seisis leti taga Are talent, lauluvõistluse võitja Henry Sarapuu, kellele endalegi meeldib küpsetada ja toitu valmistada. Poissi juhendas ema.

„Ma käin siinsamas huvikeskuses kokandusringis,“ teatas Henry, kelle ees stiilselt sisustatud kohvikus leidis koduküpsetatud leibadest valmistatud kilu-, kurgi- ja vorstisuupisteid, Mare krevetipirukat, makroone, kooke, vahutorti ja muidki maiuseid.

Kohvikus said teatrikülastajad-valijad etenduse muljeid vahetada ja loodetavasti kiita oma kultuurijuhti Vilja Alamaad, kelle algatusel on valimised muudetud pereürituseks.