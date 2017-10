Pärnumaal on antud teada kahest valimisrikkumisest

Lehelugeja saatis toimetusele hommikul tehtud ekraanitõmmise Põhja-Pärnumaa Vahenurme küla kinnisesse Facebooki gruppi tehtud postitusest, kus kutsuti hääletama kolme kandidaadi poolt. Ära oli mainitud kandidaadi nimi ja number.

Väidetavast rikkumisest teataja sõnutsi eemaldati postitus mõne aja pärast.

Teine väidetav rikkumine ilmnes Pärnus Apollo kinos, kus filmi „Minu näoga onu” eel näidati IRLi Pärnu nimekirja Metsoja meeskonna reklaami. Valimisreklaam linastus kell 11.45 alanud seansi eel.

Kinokülastaja andis tähelepanekust teada politseile.

Politsei pressiesindaja Mari Gonjaki väitel kontrollitakse juhtumeid seaduses ettenähtud tähtaja jooksul ja otsustatakse, kas tegemist on süüteoga.

„Politsei ei saakski hoida silma peal kõigi ligikaudu 12 000 ülesseatud kandidaadi valimispäeva tegudel, kuid me paneme volikogusse pürgijatele südamele, et aktiivse valimisagitatsiooni keelu eesmärk on lasta valijatel rahulikult valimas käia," selgitas Gonjak. "Juba mitu kuud kestnud kampaaniaperiood peab valimispäevaks läbi saama. Nüüdseks peaksid kõik kandideerijad olema jõudnud oma üleskutsed valijatele edastada.“

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päeval on igasugune aktiivne valimisagitatsioon keelatud. Keeld puudutab valimisreklaami meedias, kaasa arvatud sotsiaalmeedias.

Aktiivne agitatsioon on seaduse mõistes aktiivne juhul, kui see on suunatud vähemalt ühele inimesele. Selle all mõeldakse valijate aktiivset veenmist ning seisukohtade ja programmide selgitamist. Keeld on üldine ega sõltu hääletamise kellaajast. Mis tahes agiteerimine on keelatud hääletamispaigas ja ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Ei ole lubatud jagada valimisreklaame, kutsuda üles valima mõne kandidaadi, erakonna või valimisliidu poolt ega kanda valimisreklaamiga riietust.