Galerii: Reformierakond on esmastest valimistulemustest elevil

Noor Reformierakondlane Laura Kiviselg ütles, et temal kindlaid ootusi oma häältesaagi suhtes ei ole. Praeguse abilinnapea Jane Metsa väitel erinevad seekordsed kohaliku omavalitsuse valimised eelmistest kas või selle poolest, et seekord kandideerib ta väga tugeva linnapeakandidaadi järel teisel positsioonil. Mets usub, et olukord tähendab talle eelmisest korrast tagasihoidlikumat häältesaaki.

Pärnu 2. ringkonna Reformierakonna esinumber Andrei Korobeinik ütles, et nad loodavad 1. ringkonnas volikogus saada 11 kohta ja 2. ringkonnas kaks. Korobeinikku üllatas Romek Kosenkranius, kes e-hääletusel väga hea tulemuse saavutas.