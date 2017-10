Läänerannas võitis veenvalt vallanimeline valimisliit

Valimisliit Nelja valla ühisjõud sai Lääneranna volikogus viis kohta ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kaks.

Lääneranna valimisliidu esinumber Mikk Pikkmets ütles, et ainuvõim valla esinduskogus ei tähenda ühe või teise piirkonna eelistamist naabri arvel, kuna Lääneranna valimisliidu nimekirjas on esindajaid kõigist ühinenud omavalitsustest.

Valimisliidu Nelja valla ühisjõud esinumber Rait Maruste ei varjanud pettumust, öeldes, et nende kampaania oli üles ehitatud inimestele, kes tahaksid, et uues vallas hakatakse asju ajama paremini ja teisiti, kui see on aastaid kõigis neljas omavalitsus olnud.

"Aga ju siis on vanad, sissejuurdunud toitumisahelad sedavõrd tugevad, et meil ei õnnestunud neid murda," sõnas Maruste.

EKRE esindajana Lääneranna volikokku koha saanud Meelis Malk väljendas heameelt, et kuigi volikogu enamuse moodutab üks valimisliit, on koostöö nendega võimalik, kuna võitjate valimislubadused olid kinni ühinemislepingus kirja pandus.

"See on see, mida järgmistel aastatel tuleb hakata ellu viima," lausus Malk. "Üldjoontes on meie erakond ühinemislepingus lubatuga nõus, kuigi seal vaja korrektiivid teha."

Läänerannas paistab silma, et enamik Varbla vallast valimistel kandideerinuid tegi seda valimisliidus või erakonnas, mis seekord jääb opositsiooni.

Pikkmetsa arvates ei tähenda see veel Varbla huvide tagaplaanile jäämist. Sama lootust avaldasid teisedki volikokku pääsenud valimisnimekirjade esinumbrid.

Lääneranna vallas andsid oma hääle 2707 kodanikku. Keskerakonna kandidaat volikokku ei pääsenud.

Ametlikult kinnitatud valimiste tulemused esitab vabariigi valimiskomisjon tuleval nädalal.