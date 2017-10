Tori vallas võib juhtuda, et võitja puksitakse koalitsioonist välja

Uue Koduvalla esinumber Lauri Luur oli valimistulemusega rahul ja sellist häälte saaki ta umkaudu prognoosiski. “Prognoosisin 7 või 8 ja väga positiivse tulemuse puhu 9 kohta. Saadud 8 kohta on natuke rohkem, kui esialgu lootsin,” sõnas ta.

Potentsiaalse partneri kohta sõnas Luur, et ettepanek kõigile on, et koalitsioonist ühtegi piirkonda välja ei jääks. “Tori, Sauga, Sindi, Are peavad olema koalitsioonis kõik esindatud,” märkis ta.

Luuri arvates ei saa koalitsiooni moodustada napi häälte ülekaaluga. Pigem võiks kokku leppida kolme osapoolega minimaalselt, et oleks tugev koalitsioon. “Ma usun, et suur pilt on kõigil sarnane, võibolla detailides on küsimus. Eks katsume detailid ka ära lihvida, “ kirjeldas ta võimalikke arenguid koalitsiooni loomisel.

Teise tulemuse teinud ja kuus mandaati saanud valimisliidu Koduvalla Volikogu häältemagnet Jüri Puust näeb aga valimiste võitjaga liialt suuri erinevusi. “Meie tahame üles ehitada uut maavalda ja nemad tahavad hakata maksumaksjat linnale kinkima,” põhjendas ta.

Ühisosa näeb Puust nendega, kes külasid ära anda ei taha ehk siis tõenäoliselt Keskerakonnaga, kes sai volikogus viis mandaati ja EKREga mis kogus kaks mandaati. “Ega siin palju variante ei ole,” sõnas Puust.

Keskerakonna esinumber Marko Šorin peab saadud viit volikogu kohta kasinaks saagiks. “Seitse oleks vähemalt tahtnud,” sõnas ta.

Kandidaadina saab ta rõõmustada, et kogus kõige rohkem hääli, aga kolmas positsioon ei võimalda valida mis suunas volikogu liigub. “Need, kes valimistulemuste järgi tipus, otsustavad mis suunas minema hakkavad,” sõnas ta.

Šorini ütlusel ei välista Keskerakond koostööd kellegagi.

Kui rääkida põhilisest erimeelsusest, Sauga külade saatuse küsimusest, siis Šorin peab suhteliselt võimatuks, et Pärnuga liitumise rahvahääletusel osaleks 80 protsenti valimisõiguslikest elanikest (Valimisliit Uus Koduvalt on päri, et soovi korral võivad linnalähedased külad Pärnuga liituda, juhul kui seisukoha avaldab 80 protsenti valimisõiguslikest elanikest ja vähemalt pool neist soovib linnaga ühineda. S.M). “Kodudest inimeste häält välja kiskuma minna ei tohi, igaüks peab hääle ise andma,” sõnas Šorin.

Šorin on nõus, et pinge vajab siiski maandamist. Mis puudutab võitja väljapuksimist koalitsioonist, siis ta märkis, et olukorras, kus tulemus on suhteliselt tasavägine, võimaldab aritmeetika erinevaid kombinatsioone.

Kaks volikogu kohta saanud valimisliit Loogiline Pärnumaa on oma tulemuses mõnevõtta pettunud: loodeti viit-kuut kohta. Isikliku häältesaagiga – 204 – on Andres Mõis rahul. Mõis oli kahtlev kas Sauga külade teema võetake kohe kiiresti volikogus arutluse alla. Ta oli pigem seisukohal, et Sauga küladega on asjad halvasti, sest uute volikogu liikmete hulgas pole palju Sauga valla elanikke. Mõis rääkis, et eelmises Sauga volikogus olid Kandela Õun ja Priit Ruut nõus küsimust arutama, aga ütlesid, et kuna teised ei tahtnud, ei saanud nemad ka midagi teha. “Nüüd võib juhtuda samamoodi,” sõnas ta.

Kõik osapooled kinnitasid, et valimistele järgnenud öösel läbirääkimisi pidama ei hakata.

Esialgsed valimistulemused: Valimisliit Uus Koduvald hääli 1592, mandaate 8 Valimisliit Koduvalla Volikogu hääli 1180, mandaate 6 Eesti Keskerakond hääli 975, mandaate 5 Valimisliit Loogiline Pärnumaa hääli 545, mandaate 2 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond hääli 365, mandaate 2 Üksikkandidaadt Hillar Kohv hääli 46, mandate 0 Enim hääli saanud kandidaadid: MARKO ŠORIN, Eesti Keskerakond, 507 häält LAURI LUUR, Valimisliit Uus Koduvald, 332 häält ANDRES MÕIS, Valimisliit Loogiline Pärnumaa, 204 häält PRIIT RUUT Valimisliit Uus Koduvald, 189 häält JÜRI PUUST Valimisliit Koduvalla Volikogu, 162 häält MIHKEL KALAMEES Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, 138 häält

Tori vallaks ühinevad Sindi linn, Are, Sauga ja Tori vald. Volikogu 23 kohale kandideeris 134 inimest. Tori valla territooriumil elab 9539 valijat.

Eelmised, 2013. aasta kohalikud valimised võitis Sindis Keskerakond Marko Šorini (565) juhtimisel. Ares võttis kõik volikogu kohad valimisliit Ühtne Koduvald eesotsas Lauri Luuriga (140), Saugas oli edukaim Vallarahva valimisliit Priit Ruudu juhtimisel (244) ja Toris valimisliit Koduvald eesotsas Kalev Kiisaga (79, Mart Vaiksaar valimisliidust Meie Tori sai 121 häält).