Päeva pilt: linnapea ikka teadmata

Reformierakond ja IRL said mõlemad volikogusse 9 kohta. Küsimusele, kes saab linnapeaks, me eile hilisõhtul vastust ei saanud. Kõik sõltub koalitsiooni moodustamisest. On isegi tõenäoline, et linnapea tuleb Romek Kosenkraniuse näol hoopis väiksema arvu mandaate saanud Pärnu Ühendab nimekirjast.