Piiride muutus ei toonud Tori valla elanikke valima

Tänavu käis Tori vallas oma häält andmas 4735 inimest 9540 hääleõiguslikust, see teeb valimisaktiivsuseks 49,6 protsenti.

Eelmistel, 2013. aasta omavalitsuste valimistel ulatus valimisaktiivsus enamikus liituvatest valdadest üle 50 protsendi. Siis tuli Sindis hääletama 55,53 protsenti, Ares 55,88, Saugas 48,63 ja Toris 51,97 protsenti valijatest.

Huvitaval kombel polnud Sauga vallaski, kus päevakorral külade võimalik liitumine Pärnu linnaga, valimisaktiivsus kõrgem. Valimisjaoskondades nr 7 (Tammiste lasteaias) ja nr 8 (Sauga vallamajas) käis pabersedelit urni laskmas vastavalt 30,8 ja 31,2 protsenti hääleõiguslikest inimestest. Sauga valla tegelik valimisaktiivsus oli siiski mõnevõrra kõrgem, sest liita tuleb e-hääled, kuid eraldi Sauga valla kohta pole neid numbreid veel avaldatud (kogu tulevases Tori vallas anti 1393 e-häält).

Sauga kunagine vallaanem ja nüüdsetel valimistel volikokku pääsenud Priit Ruutki (Uus Koduvald) ootas kõrgemat valimisaktiivsust. Ta sõnas, et julgeb arvata, et inimesed on süsteemis pettunud ja seetõttu valimisaktiivsus ei tõusnud.