Politoloog: Pärnus on kõik võimuliidu kombinatsioonid võimalikud

Tartu politoloogi arvates on kõik variandid tõenäolised. Isegi neljane koalitsioon, kuigi variandid lubavad toime tulla kolme osalisega. "Kosenkraniuse valimisliidu, IRLi ja Reformierakonna koalitsioon võib edukalt püsima jääda," ei näinud Toomla takistust.

Küll võivad inimesed suhtuda veidi ninakrimpsutavalt Kivimägisse, see näitab inimeste vaheliste suhete tähtsust.

"Kui Reformierakond välja puksida, tuleb Keskerakond asemele võtta – kuidas see neile istub? Viimased kaheksa aastat pole Keskerakond olnud võimuliidus. Kui Kesk võetakse kampa, kui palju hakkab Kadri Simson rõhuma sellele, et neil on küll mandaate vähem, aga hääli rohkem? Kes peaks sellest tulenevalt olema linnapea?" arutles Toomla.