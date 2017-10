Noored võimlejad tõid Tartust hõbemedali

Võistkonna treener Kai Esna ütles, et kuigi osalejaid oli nende arvestuses vähe, ei saa öelda, et konkurents puudus. "Meie võistkonna liikmed on kaheksa-aastased ja astusid vastamisi kuni 11aastaste noortega. Seepärast oleme tulemusega väga rahul," kinnitas ta.

Lepatriinud on vaatamata liikmete noorusele koos treeninud juba viis aastat. Tartus käisid võistlemas Reti Lii Vaher, Isabel Põldme, Karina Peerna, Karita Peerna, Karina Gazizova, Meibel Kudak, Luisa Randmaa, Alina Ynacheva ja Kirke Roosme.

Rühmvõimlemise vahendiga kavade miniklassi vanemas vanuseastmes võidutses Elva spordiklubi Air ja kolmandaks jäi Narva iluvõimlemise klubi Fouette esindus.