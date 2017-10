Pärnus venis häältelugemine jaoskonna tööd häirinud vaatlejate tõttu

Valimisjaoskonna esimehe Marje Vaani sõnutsi tulid kaks inimest juba pool tundi enne jaoskonna sulgemist ja esitlesid ennast Pärnuski valimistel osalenud Ellujäämise Kogukonna esindajatena ja avaldasid soovi olla häältelugemise ajal vaatlejaks.

Vaani jutu järgi hakkasid vaatlejad jaoskonnas, mille ruumid niigi kitsad, tööd teinud ametnikke segama, saalides ringi ja esitades töötajatele häältelugemisprotseduuri kohta lõputult küsimusi.

"Nad küsisid näiteks e-häälte lugemise ja hääletussedelite tarvis mõeldud väikeste ümbrike kohta ja palusid, et me mõne neilegi annaksime. Veel uurisid nad, miks ja kuidas lõigatakse kasutamata jäänud sedelitel nurgad maha. Nad palusid luba pilte teha, aga kuna nimekirjades on kirjas inimeste isikuandmed, siis ma ei lubanud seda, ja sellest tuli vaidlus," kirjeldas Vaan uudishimulike vaatlejate tegevust.

Vaan ei usu, et vaatlejad häirisid valimisjaoskonna tööd pahatahtlikkusest, pigem huvist valimiste vastu. "Nende küsimustest võis aru saada, et valimisjaoskonna tööga neil varem kokkupuuteid ei ole olnud," ütles ta.

Valimisjaoskonna esimehe sõnade järgi ei jälginud uudishimulikud vaatlejad protseduuri lõpuni ja lahkusid poole töö pealt.

"Segamise tõttu venis häältelugemine arvatust pikemaks. Ma ei julge väita, et tunni jagu, aga midagi sinnapoole kindlasti," tõdes Vaan.

Pärnu valimiskomisjoni esimees Tiina Roht ütles, et hääletamistulemuste edastamine võttis tavalisest kauem veel Paikusel, kus protokolli oli sattunud ühe häälega viga. Et valimiste infosüstem ei lase vigaseid andmeid saata, võttis vea leidmine ja kõrvaldamine aega.

Linna valimiskomisjoni andmetel ei tulnud eile jaoskondades hääletamise ajal ette muid viperusi või vahejuhtumeid.