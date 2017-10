Võimuleppe sõlmimiseks on aega kahe nädala jagu. Nina ütleb, et nii kaua poliitikud “Kes aias?” saatel ei keeruta. Need, kes mängu pääsesid, selgusid hääletustulemuste põhjal. Nüüd on vaja ringis astuda seni, kuni salm jõuab reani “Otsi kohta, kus sa saad”, misjärel keegi jääb ringist välja. Kelle selja taga siis seistakse?