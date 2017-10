Pärast pingelist valimisõhtut ja -ööd hakatakse sel nädalal selge peaga tõmbama võimujooni. Kahes Pärnumaa vallas ei ole võimuga probleemi: see on kindlalt hoitud. Jutt on Kihnust, kus peale võimulolijate rohkem tahtjaid polnudki ja Lääneranna vallast, kus samanimeline valimisliit lõi platsi peaaegu puhtaks. Kihnu läheb ajalukku veel sellega, et saarevallas jõudis volikokku üksikkandidaat.