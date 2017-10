Pirakas näpuviga: Mart Helme kaotas valimistulemuste kontrollimisel 200 häält

Nii on Helme valimistulemus Pärnu 1. ringkonnas 2105 häält, mitte 2304. Häälte korrigeerimise tõttu tõusis linnapea Romek Kosenkranius häältemagnetite esikümnes kolmandalt kohalt teiseks, edestades EKRE esimeest.

Pärnu valimiskomisjoni esimehe Tiina Rohti sõnutsi mandaatide arv Pärnu linnavolikogus vea tõttu esialgsetel andmetel ei muutu.

Rohti teatel märgiti Helmele eile valimisprotokolli ekslikult 200 häält rohkem, kui ta valimispäeval kogus. Ehkki valimiste infosüsteem peaks eksimusest märku andma, läks valesti kirja pandud number läbi ja kajastus avaldatud valimistulemustes.

Rohti ütlust mööda oli tegemist inimliku eksitusega. "Inimesed töötavad valimispäeval hommikust saati, eks seetõttu teki hilisõhtul sellised eksimused," ütles ta. "Protokolli kirjutati number ühe asemel kolm."

Nii suurt häältearvu muutust valimistulemuses Roht varasematest valimistest ei mäleta.

Hääli üle lugedes tuli ette väikesi häältearvu muutusi, mis on kõigi valimiste ajal tavapärased. Ka Helme sai ühe hääle juurde, seepärast kahanes tema häältesaak 199, mitte 200 võrra.

"Mõni number muutub näiteks seetõttu, et valimiskomisjon muudab kehtetuks sedeli, mis valimisjaoskonnas on kehtivaks loetud. Tavaliselt on sellisel juhul põhjus sedelile kirjutatud numbris, mis ei ole üheselt loetav," selgitas Roht. "Võib juhtuda ka vastupidi: kehtetuks tunnistatud sedel kuulutatakse kehtivaks."

Pärnu valimisjomisjoni esimehe arvates olid valijad lõppenud hääletusel teadlikumad ega hakanud kabiinis sedelil numbreid üle sodima või maha tõmbama, vaid vahetasid valesti täidetud sedeli uue vastu. "Ilmselt aitas inimeste teadlikkuse tõusule kaasa kampaania, mis tänavuste valimiste ajal tehti," pakkus Roht. "Vahetatud sedeleid oli tänavu rohkem kui varasematel valimistel ja kehtetuid sedeleid vähem."

Kaebusi ega vaidlustusi Pärnu valimiskomisjoni esmaspäeva õhtuks laekunud ei olnud.