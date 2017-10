Pärnu linnapeaks pürivad Kivimägi ja Kosenkranius

Erakonna esinumber Andres Metsoja, kes üleeile õhtul kella üheksa paiku rääkis pigem senise koalitsiooni (Reformierakond, IRL ja valimisliit Pärnu Ühendab) jätkamisest, hakkas valimistulemuste selgudes selles kahtlema. Kivimägi häältesaak oli kasinam kui Kosenkraniusel, Reformierakonnaga võrdne mandaatide arv avas IRLile rohkelt uksi.

Öösel kohtusidki Metsoja ja Kivimägi Hedonis, et selgeks teha, kas Kivimägi on valmis linnapeaks pürgimisest loobuma ja näiteks volikogu esimehe kohaga leppima. Kivimägi, kes veel 14. septembri Pärnu Postimehes oli kirjutanud, et “kui saan valimistel 1500 häält, annab see selge sõnumi, et pärnakad soovivad näha linnapeana kedagi teist”, ei olnud. Tema häältesaak oli aga nelja aasta tagusega võrreldes üle kahe korra väiksem.

Hiljem tulid Rannahotelli, kus Reformierakond valimistulemusi ootas, IRList Metsoja, Meelis Kukk ja Siim Suursild, valimisliidust Pärnu Ühendab Kosenkranius ja Rainer Aavik ning Keskerakonnast Kätlin Joala. Kivimägi haaras ohjad enda kätte, eile juhatas koosolekut juba Andrei Korobeinik.

Kivimägi on meie linnapeakandidaat, aga on täiesti võimalik, et kuulume koalitsiooni, kus ei ole meie linnapead. Andrei Korobeinik

Nii pühapäeva öösel Rannahotellis kui eile lõuna paiku Estonia Pargi majas peetud nelja poliitilise jõu kõnelusi iseloomustasid osalenud pigem konsultatsioonide kui läbirääkimistena. Kuulati maad, mida keegi tahab, erakonna või valimisliidu volitusi koalitsioonikõneluste alustamiseks kellelgi ei olnud.

Ambitsioon linnapeaks saada on nii Kivimägil kui Kosenkraniusel. Metsoja ütles küll, et võimalusi on isegi rohkem kui kaks, kuid esialgu on ülejäänud linnapeakandidaadid pigem teoreetilised.

EKRE kandidaadid Helle Kullerkupp ja Aare Arva rõõmustasid volikogusse pääsemise üle. / Mailiis Ollino

IRLil näib nappivat liitlasi, et linnapea koht endale saada. Koalitsioon Reformierakonna ja valimisliiduga (25 kohta 39st) sobiks maailmavaate poolest paremini, koalitsioon Keskerakonna ja valimisliiduga (23) mõjuks hästi suhtele valitsusega ja erakonna Tallinna kontorile. Parteitu linnapea on reformierakondlasest vastuvõetavam.

Loobumine linnapea positsioonist annab IRLile võimaluse saavutada mujal maksimum. Küsimusele, kas erakond soovib peale kahe abilinnapea koha veel midagi, Metsoja vastata ei soovinud.

Kivimägile on mugavam, kui laua taga istub neli osalist: Reformi- ja Keskerakond, IRL ja Pärnu Ühendab. 32 liiget ei lähe võimuliidu moodustamiseks vaja, aga kellelgi poleks midagi stabiilse enamuse vastu. Kui vaid kokku leppida suudetaks.

Nii Pärnu Ühendab kui Reformierakond tahavad endale linnapea ja abilinnapea kohta. IRL soovib vähemalt kaht abimeeri kohta. Keskerakonna esinumber Kadri Simson ütles, et nad ei lepi vähem kui kahe positsiooniga.

Kadri Simson koos erakonnakaaslastega häälte kokkulugemist jälgimas. / Urmas Luik

Positsioone on kuus: volikogu esimees, linnapea ja neli abilinnapead. Kõigi nende täitmiseks jagub soove rohkem ja keegi peab taganema. Reformierakond kardab, et Kivimägi linnapeaambitsiooni tõttu võivad nad üldse opositsiooni jääda.

“Kivimägi on meie linnapeakandidaat, aga on täiesti võimalik, et kuulume koalitsiooni, kus ei ole meie linnapead. Eesmärk on oma programm ellu viia, opositsioonis on see võimatu,” rääkis Reformierakonna läbirääkimisdelegatsiooni juhtiv Korobeinik. Delegatsiooni kuuluvad veel Kivimägi ja Jane Mets, Korobeinik peab kõnelusi ülejäänud osalistega.

Senine volikogu esimees tõdes, et kolme osalise vahel on võimalik positsioone jagada nii, et igaüks saaks kaks kohta. Neljases koalitsioonis peaks kõik tuntavaid järeleandmisi tegema.

Eile ja täna kutsuti kokku erakondade juhtorganid, et neilt koalitsioonikõneluste alustamiseks mandaat saada. Kõige olulisem on IRLi homme õhtul toimuv piirkonna juhatuse istung, millest sõltub, kellega ülehomme jätkatakse.

Pärnu linna valimiskomisjon kinnitab rahvaesindajate volitused tõenäoliselt reedel, 20. oktoobril. Seejärel peab valimiskomisjon seitsme päeva jooksul volikogu istungi kokku kutsuma. Valimiskomisjoni esimehe Tiina Rohti sõnutsi toimuks see hiljemalt reedel, 27. oktoobril.

Pärnu linnavolikokku valitud rahvaesindajatel on aega pisut üle nädala, et ühisosas kokku leppida ja esimesel istungil volikogu esimees valida.