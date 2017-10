Häälte ülelugemine viis Tori vallas EKRE-lt volinikukoha

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kaotas ülelugemisel üksnes kolm häält, kuid jäi sellegipoolest mandaadist ilma. Volikogust jäi välja 33 häält korjanud Käde Kalamees.

Ümberarvestuse tulemusel sai lisamandaadi valimisliit Loogiline Pärnumaa. Peale Andres Mõisa ja Piret Lille pääses volikokku 78 valija hääle kogunud Margo Põbo.

Eile arutles Mõis (204 häält), et kui temale lisanduks häälte ülelugemisel kas või üks hääl, pääseks ta volikokku isikumandaadiga, mille piir oli eile 204,48 ja sellisel juhul saaks Loogiline Pärnumaa veel ühe koha.

Mõis siiski isikumandaati ei saanud, kuid lisakoht tuli siiski: ümberarvestuse tulemusel.

Hoolimata sellest, et juriidiliselt jäi 0,4 häält puudu, võib Mõis enda sõnutsi öelda, et pääses volikokku isikumandaadiga (ümber arvestatud piir on 204,30).

EKRE Tori valla esinumber Mihkel Kalamees (137 häält), kes pääses volikokku, lubas vaide esitada, et hääled uuesti üle loetaks, sest isegi mõnel häälel on volikogukohtade jagamisel suur kaal.

Tori vallas käis valimas 4735 inimest, ent 36 sedelit tunnistati kehtetuks. Hääleõiguslikke inimesi elab piirkonnas 9540, seega kujunes valimisaktiivsuseks 49,6 protsenti.