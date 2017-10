Tantsuteater toob õpitoad Pärnusse

Tantsuteatri juhataja Heili Lindepuu sõnutsi on nende eesmärk pakkuda nii koolinoortele kui täiskasvanutele võimalust tutvuda uute tantsustiilide ja -tehnikatega ja kohtuda põnevate juhendajatega.

"Kui Tallinnas on olnud peamised osalejad tantsustuudiote noored, siis Tartus on risti vastupidi: järjest rohkem tuleb täiskasvanuid, kes ühe–kahe tantsustiiliga on kokku puutunud ja tahavad katsetada ja arendada end teisteski. Seega ootame põnevusega, kes meid Pärnus üles leiavad," rääkis Lindepuu.

Oktoobris õpetab Siim Tõniste nüüdistantsu põrandatehnikat ehk rullumist, kukkumist nii, et õlad ja põlved terveks jääks. Julia Koneva annab tehnilise ja koreograafiliselt tiheda contemporary jazz’i tunni ja keha paremaks taastumiseks ja arendamiseks jagab nippe pärnakas Inna Sulg.

Novembris õpetab loomalikku liikumist äsja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia lõpetanud Stella Kruusamägi. Pärnus Tallinna Tantsuteatriga etendusi andnud Raho Aadla õpetab tehniliselt mitmekesist nüüdisaegset tantsu ja Anu Ruusmaa tutvustab tantsijate seas populaarsust koguvat TRE-tehnikat.

Õpitoad toimuvad Janne Ristimetsa tantsustuudios.