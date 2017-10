Laupäeval korraldatakse heategevuslik tordioksjon

Tordioksjoni tulu annetatakse MTÜ Pärnu Maarjakodule, kus elavad ja õpivad intellektipuudega täiskasvanud. "MTÜ Maarjakodu vajab hädasti abi oma territooriumile tegevusmaja ehitamiseks õppe- ja loovtööks," rääkis oksjoni korraldustiimi liige Karit Jäärats.

"Pärnumaa Kutsehariduskeskus on üks 13 kutsekooli seas, kus piloteeritakse uut ettevõtlusõppe moodulit kooli õppekavas. Oksjoni korraldamine ja läbiviimine toimub just selle mooduli raames, kus õppijad saavad ise kohe praktilise kogemuse ettevõtlusega tegelemiseks," lisas PKHK arendusosakonna juhataja Varje Tipp. Ettevõtlusõppe moodul valmis projekti Edu ja Tegu raames.

Arveldamine toimub sularahas.