Kerli Nõu on rändur, kes ületanud maagilise 100 riigi piiri. Kes nüüd suurtest reisihuvilistest kohe näppudel oma sihtkohti kokku lugema hakkab, võib ehmatusega avastada, et asi on 100st kaugel. Enamik rännumehi ja -naisi ongi käinud keskmiselt 40–50 riigis. Kerli tunnistab, et 100 riigi väisamine on raha- ja ajamahukas ettevõtmine, mis eeldab teadlikkust.