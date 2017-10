Pärnus saab avalöögi kohaliku toidu turustamisele keskenduv rahvusvaheline projekt

Projekti eesmärk on välja töötada toimiv ärimudel, mis aitaks piirkondlikel toiduvõrgustikel kohalikke toidutooteid nii kohvikutele, restoranidele, hotellidele kui maaturismiettevõtetele tõhusamalt ja kuluefektiivsemalt turustada.

Maaeluministeeriumist osalevad seminaril kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja asetäitja Kadi Raudsepp ja peaspetsialist Kerli Nõges. Kadi Raudsepa sõnul annab projekt „Baltic Sea Food“ hea võimaluse õppida teiste Läänemere riikide kogemusest, kuidas kohalikud toiduvõrgustikud oma toodete turustamisega tegelevad.

Ministeeriumi teatel on paljud Läänemere riikide piirkondlikud toidutootjad väikesed pereettevõtted, kelle jaoks oma toodete müügi ja logistika korraldamine on aeganõudev ja kulukas ettevõtmine, kuna palju müügitööd toimub telefoni teel või otsesuhtluses klientidega. Turustamine suurte poekettide või hulgiladude kaudu on aga keeruline, kuna väikeettevõtete tootmismahud ei ole piisavalt suured ja stabiilsed ning toodete hinnatase on suurtootjatega võrreldes kõrgem. Seetõttu on piiratud ka väiketootjate toodangu turustamine hotellidele, restoranidele, toitlustusettevõtetele, kauplustele ja majutusettevõtetele. Piirkondlike väikeettevõtete toodete turg on enamasti nende lähipiirkonnas ning seetõttu on mitmed väikeettevõtted koondunud kohalikesse toiduvõrgustikesse, et koos oma tooteid turundada ja tarbijateni viia.

„Loodame, et projekti tulemusel saame kümne riigi koostöös valmis toimiva ärimudeli ja nõuanded, kuidas kohalikud toiduvõrgustikud saaksid piirkondlikke tooteid kiiremini, paremini ja kulutõhusamalt turustada. See omakorda tähendab, et tulevikus on meil Läänemere maades, sh Eestis, reisides kohvikute, restoranide, hotellide ja maaturismiettevõtete menüüdes loodetavasti rohkem kohalikke tooteid,“ selgitas Kadi Raudsepp.