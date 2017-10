Jan Leo Grau ja Marian Kivila otsisid üles ja kutsusid Pärnu linnagaleriisse näitust tegema Grau-nimelised kunstnikud kõikjalt maailmast. Eile õhtul ühisnäitus avatigi. Grau tekitas rahvas elevust sellega, et palus Kivila kätt, põhjendades, et nad on nüüdseks juba viis aastat koos olnud.