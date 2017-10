Uue kunsti muuseumis avatud näitusel võib mõnel teosel pikutada

Seda saab teha järgnevail nädalatelgi, sest Kärt Hammeri, Kaia Otstaki ja Karin Strohmi maali- ja installatsiooninäitus loodusest meie sees ja ümber jääb avatuks 6. novembrini.

Eraldi väljapaneku "Raport" avas Juss Piho, kes tõi pärnakaile kaeda oma uued maalid.

Piho püüdleb enda sõnutsi lihtsuse poole ja loob selginenud õhus vaatajalegi võimaluse mõtliku sügavuse tekkeks. Kadunud on töödeldud pinnad ja taustad. Figuurid on muutunud selgepiirilisteks, jõulisteks, taust on monotoonsem.

Võte, millega Piho vaataja endiselt pildi ette naelutab, seisneb peatatud hetke kujutamises. Tegelased peavad siin omavahel tumma vestlust, sügavamat mõtet otsivat vaatajat abistavad pealkirjad, sümbolid, väikesed vigurid ja kompositsiooni pingestavad värvinüansid.

Piho väljapaneku kandev mõte on, et kõik me oleme maailmas ja loomingus teatud mõttes üksinda, mis võib osutuda hoopis meeldivaks tundeks. Selline üksildus võimaldab oma maailmas viibida ja ise kehtestatud mängureeglite järgi mängida, mida paljud endale tihtipeale lubada ei saa. Piho maale näeb uue kunsti muuseumis 27. novembrini.