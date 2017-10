29aastasena neljandasse läinud mees pälvis aasta õppija tiitli

37aastane Tuuling oli 3. klassis, kui kool pereprobleemide tõttu pooleli jäi. 29aastaselt täiskasvanute gümnaasiumi 4. klassi astuda oli tohutu julgustükk ja poja sünd selle viimane tõuge.

Nüüd on Tuuling juba kahe poja isa ja eeskuju nii neile kui ka kõigile, kes temaga kokku puutuvad ja tema lugu kuulevad.

Õpetajate jutu järgi on Tuulingu areng märkimisväärne eeskätt esinemis- ja suhtlusoskustes. Kohusetundlikust mehest kujunes klassi liider, kel hinded väga head. Lõpuks sai ta teenitud tasu – gümnaasiumi lõputunnistuse. Hobideks töö ja kooli kõrvalt just palju aega ei jäänud, ent Tuuling on harrastaja loodusfotograaf ja tubli kaitseliitlane.

Tuulingu usk endasse ja oma võimetesse on sedavõrd kasvanud, et edasiõppimiseta ei kujuta ta elu enam ette: kutse omandamine kuulub kindlasti tulevikuplaanidesse.