Valimistest alla nädala möödas, tuli mulle kõige suurema üllatusena Vabaerakonna kummaline valimiskampaanialehvitus ja endale rusikaga rinnale tagumine: “Iga neljas valija toetas valimisliitu. Võimas! Nii edasi!” Justkui oleks see Vabaerakonna teene, et valimisliidud kohtadel ettearvatult võitsid. Pealegi polnud see võit väga suur.