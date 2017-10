Vox populi, vox dei. Rahva hääl, rahvas on rääkinud. Punkt. Kohalikud valimised on selleks korraks läbi ja võitjate üle kohut ei mõisteta. See oli meie kõigi valik. Jääb üle oodata lubaduste täitmist, sest neid käidi välja kuhjaga. Midagi jõuab nelja aastaga ikka teoks teha.