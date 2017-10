Maanteeamet hoiatab: teed võivad öösel ja varahommikul libedad olla

Seega tuleb juhtidel varuda rohkem aega, et ohutult sihtpunkti jõuda.

"Maanteeamet teehoolde tellijana kinnitab, et kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad on talihooldeks valmis, kuid sellele vaatamata võivad teed järsku libedaks muutuda," kinnitas hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa. "Seetõttu on sõidukiiruse valimine eriti oluline – lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik."

Sõidukijuht peab alati arvestama, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning ootamatut libedat teed tuleb võtta praegusel aastaajal normaalse nähtusena.

Lisaks sellele tuletame meelde autojuhtidele, et kindlasti vajab ka auto enne talve ülevaatamist. Ühelt poolt on olulised talverehvid, kuid samuti tuleb kontrollida sõiduki tehnilist olukorda ja varustust.

Talverehvide kohustuslik kasutusaeg on alles ees, kuid naastrehvide kasutamine on lubatud alates 15. oktoobrist.

Maanteeameti liiklusohutuse eksperdi Villu Vane sõnutsi eraldi korraldust rehvide vahetuseks keegi ei anna – rehvide vahetamise otsuse teeb iga juht ise ilmastikuolude ja oma igapäevase teekonna põhjal. "Rehvivahetuse täpne aeg sõltub eelkõige teeoludest ning sellest, kui palju ja millistel teedel sõidetakse. Maanteeamet täpset kuupäeva ette ei kirjuta," selgitas Vane, kelle sõnul 1. detsembriks peavad kõigil autodel all olema talverehvid.

"On elementaarne, et auto peab läbima tehnoülevaatuse ausalt. Sügise hakul peaks iga autojuht ise üle vaatama tulede, autoakende ning kojameeste seisukorra," lisas Vane.

Hea nähtavuse tagamiseks tuleb regulaarselt puhastada kojamehi. Vajalik on puhastada ka tuuleklaasi seestpoolt, et see ei hakkaks sillerdama madalalt paistva päikese käes.

Samuti peavad olema õigesti reguleeritud auto tuled. Kõige lihtsam viis tulede kontrollimiseks on suunata valgusvihk siledale pinnale, nagu hoone sein või uks, ning kui laternate valgusvihu kõrgus on ühesugune, siis on tuled korras. Juhul kui need näitavad erinevalt, tuleb lasta tuled korda teha.

"Autos peab käeulatuses olema ohutusvest, et juht saaks seda halva nähtavuse korral ning pimedal ajal hädapeatudes autost välja astudes kanda. Mõistlik on autos hoida mõnda helkurit, et hädapeatuse korral oleksid ka kaassõitjad autost väljudes märgatavad," lisas Vane.

Pimedal ja märjal ajal liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida ohtlikke manöövreid. Olenemata hooldenõuetest ja tehtud hooldetöödest võivad teed muutlikes ilmaoludes ikkagi ootamatult libedaks muutuda.