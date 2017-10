Rannajooks kulgeb mööda kauneid radu

"Rannajooks võtab pika liikumishooaja kokku ning pakub suurepärase võimaluse vormi testida või pere- ja sõprade ringis liikuma tulla. Võitjaid ennustada on keeruline ning on üsna tõenäoline, et näeme Pärnumaa jooksuparemiku osalusel finišiheitlust," arvas jooksu peakorraldaja Vahur Mäe.

Distantsivalikus on 10 ja 5 km, mis mõlemad on suunatud nii jooksjatele kui ka käijatele ning kepikõndijatele.

Rada kulgeb Pärnu rannapiirkonnas, kus ei puudu kaunid loodusvaated ning linnale omased arhitektuurimälestised. Muuhulgas viiakse osalejad ka rannapromenaadile – merevaatega spordisündmusi ei ole Eestis just palju.

Teist aastat on sündmuse keskmeks uuenenud Pärnu Rannastaadion, kus paiknevad nii stardi- kui finišiala. Staadionil toimuvad ka pere pisematele mõelnud Draakoni lastejooksud, kuhu on oodatud kuni 11aastasted jooksuhuvilised.

Esimest korda kuulub ürituse programmi 800 meetrise distantsiga ratastoolisõit, millest osavõtjatel tuleb läbida kaks staadioniringi.