Vägikaikavedu ja kartulivargus

Kabli kooli kroonikaraamatu sissekanded on kahel esimesel aastal vene keeles kirjutatud, aga 1917. aastast muutub raamat ühtäkki eestikeelseks: kooliõpetust hakati andma emakeeles.

Täpselt 100 aastat tagasi, 1917. aasta sügisel ei jõudnud Kabli kooli õpetajad vallaga palga suhtes kokkuleppele ja lahkusid ametist. Kool pandi seetõttu kinni. Koolijuhataja Jaan Martinson leidis teenistuse Pärnus, kuid jättis vallavalitsusele teate, et on nõus tagasi tulema, kui palka tõstetakse. Pedagoogid nõudsid tasu kergitamist 30 rublalt 80ni kuus, sest “sügiseks tõusid toiduainete hinnad palju kõrgemale, kui nad suvel olid, nii et mõeldagi ei võinud oleva palgaga läbi saada”.