Kultuuriminister Indrek Saar julgustas eile Pärnumaa kutsehariduskeskusesse üleriigilistele raamatukogupäevade avamisele kogunenud raamatukogutöötajaid seisma selle eest, et nendegi palk tõuseks Eesti keskmise tasemele, nagu ta on seisnud kõrgharidusega kultuuritöötajate palga eest, sest nood on seda väärt. Minister avaldas lootust, et varasemast suuremad omavalitsused on finantsiliselt võimekamad ja suudavad töötasusid tõsta.