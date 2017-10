Telefonikõne, mis muutis elu

Harjunud aktiivse elustiiliga, hakkas ta ajapikku täheldama, et väsis kiiremini ja kiire liikumine võttis hingeldama. “Mäletan, et lamades oli raske olla, õhk ei käinud üldse läbi. Eriti hull oli asi siis, kui mul tuli pikali lesides naeruhoog peale. Siis pidin ruttu ennast külili keerama või püsti tõusma, et üldse mingigi õhk läbi tuleks, hing oli ikka täiesti kinni,” meenutas Kiiler haiguse esimesi märke. Kuna tema põhitantsustiil vajab palju painduvust, hakkas naine tajuma, et selga venitades (täpsemalt sillas olles) ei saanud enam üldse hingata. “Iga kord, kui hingasin läbi suu sügavalt sisse, oli tunda ja kuulda tugevat kahinat,” tõdes ta.

Kuigi Kiiler märkas oma hingamises muutusi, ei pööranud ta neile erilist tähelepanu. “Ausalt öeldes ei teinud ma neist suurt numbrit isegi siis, kui asi päris hull oli. Tagantjärele mõeldes ei teagi, miks ma ei läinud kohe arsti juurde. Mõtlesin, et ei ole mul häda midagi, inimestel on tõsisemaid probleeme,” kõneles Kiiler.

Kiiler pöördus EMOsse (erakorralise meditsiini osakonda) alles seitse kuud pärast probleemide teket. “Teine põhjus oli see, et olin kindel: hingamisraskusi põhjustab mulle varem diagnoositud skolioos – kõverselgsus. Mul oli see juba 50 kraadi, mis on operatsioonivääriline. Nii mõtlesin, et ilmselt selgroog on hakanud organitele rõhuma,” meenutas Kiiler. “Arsti juurde ei tahtnud minna, sest olin kindel, et mulle pannakse kohe toru selga ja tantsimisega on elu lõpuni kõik.”

Kui talle 2016. aasta alguses rinnale rangluu juurde aga paistetus tekkis, tuli siiski paratamatult abi otsida. “Perearst saatis mind ultrahelisse ja aja seljaarsti (neuroloogi) juurde sain alles aprillikuusse. Ultraheli põhjal ei selgunud paistetuse põhjust,” meenutas Kiiler.

Kaks kuud hiljem tekkis Kiileri kaelale juba umbes rusikasuurune kõrgem koht. “Kuna minu probleem tundus EMOs tühine, taheti mind sealt algul minema saata. Mäletan, et küsiti, miks ei läinud perearsti juurde,” selgitas Kiiler. “Arvasid, et tegemist on treeningujärgse lihaspingega, ja panid igaks juhuks aja hematoloogi ehk vereloomehaiguste arsti juurde.”

Kõigepealt läks Kiiler aga neuroloogi vastuvõtule, kelle vastus oli konkreetne: “Sinu selg ei mõjuta kuidagi sinu organeid, ei kopse ega lihaseid, sul tundub olevat palju tõsisem probleem.”

Päev pärast seda teatas hematoloog kohe, et nüüd on vaja eemaldada üks lümfisõlmedest. “Naersin ja vaatasin teda imestunud pilgul, aga hirmus oli. Arst vastas kurjalt: “Mis sa naerad? Asi on tõsine.” Küsisin, et kui lõikus tehtud, kas siis on kõik korras. Seepeale vastas arst, et “muidugi mitte. Siis saame teada, mis sul viga on ja kas tõesti ongi lümfoom ja on tarvis keemiaravi”,” rääkis Kiiler.