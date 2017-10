Rändlinde ei tohi toita

Loodusmuuseum tuletab inimestele meelde, et linnadeski elavad veelinnud nagu sinikaelpardid ja kühmnokk-luiged, on rändlinnud, kes ei vaja lisatoitu. Linnud, kes meil paikseks jäävad, leiavad vajaliku toidu lahtistest veekogudest ja veekogu jäätumisel suunduvad soojematele aladele.

Muuseumi kommunikatsioonijuht Kätlyn Metsmaa vahendas, et eriti oluline on lindude toitumisest hoiduda vahetult enne rännet. Muul ajalgi ei ole see mõistlik tegevus, kuna seeläbi kannatab nii veekogu kui lindude tervis.