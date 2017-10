Pärnu ehitusplatsilt avastati järjekordsed ebaseaduslikult töötanud moldovlased

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse juht Margo Peters rääkis, et inimesed on pärit Moldovast. Ta täpsustas, et kolmest tabatust üks sel päeval ei töötanud, sellegipoolest tuvastati fakt, et inimene tegi seal varasematel päevadel tööd. Seetõttu piirdus politsei tema puhul hoiatusega. Kahe ülejäänud mehe suhtes alustati väärteomenetlust ja langetati kiirmenetlusotsus.

Alles äsja, esmaspäeval avastati Pärnus Martensi maja ehituselt samuti kümme moldovlast ja ukrainlast, kellel polnud õigust seal töötada, kuid Petersi kinnitusel polnud tegemist sama ehitusettevõtja objektiga.

Peters rääkis, et politseis registreerimata inimeste otsene tööandja tuleb alles tuvastada menetluse käigus. “Ettevõtete nimesid, mis võivad olla seotud, oli mitu,” sõnas ta.

Petersi andmetel on politsei siiski saanud praeguseks taotluse registreerida moldovlased tööle nõuetekohaselt. “Taotlus vaadatakse üle ja otsustatakse, kas registreerida või ei,” selgitas politseiametnik.

Peters täpsustas, et uurimisega tuleb välja selgitada, kas inimesed olid politseis registreerimata tahtlikult või teadmatusest. Mõnel juhul on isikud Petersi väitel töötajate registrisse kantud ja dokumentide järgi on näha, et palka makstakse ja palganumber on peaaegu selline nagu nõutud, aga inimesed on politseis registreerimata. Samal ajal möönis ta, et esineb skeemitamist, kus üritatakse leida seaduseauke või muud lahendust, et musta tööjõudu siia tuua ja maksude tasumisest mööda hiilida.

Täna, kui Pärnu Postimehe fotograaf Tammsaare tänava äärde kerkivaid korterelamuid pildistas, käis seal hoogne töö. Siiski oli kuulda vaid eestikeelset töömeeste vestlust.

Maksu- ja tolliameti (EMTA) töötajad jälgisid selsamal, neljapäeval toimunud reidil, ega objektidel ole töötajate registrisse kandmata isikuid. EMTA pressiesindaja Mailin Aasmäe andmetel kontrolliti 143 isiku töötamise registreeringu olemasolu 61 äriühingust. Registreerimata isikuid avastati kokku kolm, kuid nad on pressiesindaja ütlust mööda praeguseks kõik kirjas.

Kaks registreerimata isikut olid Metsä Woodi spoonitehase platsilt, kus ehituse peatöövõtja on Nordecon. “Seda võib siin siiski unustamiseks nimetada, sest need kaks inimest olid ametlikult tööl ja maksud nende eest tasutud, üksnes oli nad unustatud töötamise registrisse kanda,” tähendas Aasmäe.