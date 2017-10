Sadama korvpallurid said silma pähe

Pärnakad haarasid edu esimesel veerandil, mis võideti 23:12. Poolajavileks olid edunumbrid 43:30. Teisel poolajal suudeti vahet veelgi suurendada ja lõpuks saavutati kindel võit.

See oli Sadamale esimeseks võidu, kolme kaotuse kõrvale.

Siim-Markus Post tõi suvepealinlastele 16 punkti. Mihkel Kirves lisas kaksikduubli: 13 punkti ja 11 lauapalli. Saimon Suti kontosse kogunes 12 silma.

Võistkonna peatreener Heiko Rannula sõnas pärast mängu, et pärnakatel mäng õnnestus, kuid varu on veel kõvasti. "Olime vastastest korvi all ja füüsiliselt võimsamad. Võitsime lauavõitluse suurelt. Poistel oli veel kaotud mäng Rapla vastu hinges, kuid täna oli selline hea purakas sees," kommenteeris Rannula.