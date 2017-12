Juhtkiri: Jannseni keerdsõlm

Pärast tervisekeskuse hoone valmimist on piirkonnas muutunud üha teravamaks parkimisprobleem. Uus-Sauga tänava alguse parkla pole isegi parkimisplats, vaid vanemad inimesed mäletavad seal seisnud kõrget veetoru, kust käisid vett võtmas veetsisternid ja tuletõrje paakautod. Pumpla kadumise järel on koht aastate jooksul parklastunud. Nüüd on olukord selline, et sedasama kitsukest ala kasutavad täiskasvanute gümnaasium, Jana Tringi erakool, tervisekeskus ja apteek. Ruumi napib ja võimalus auto ära rihitud saada väga suur.

Rimi planeering ei ennusta parkimis- ja liiklusprobleemide lahenemist, vaid muudab olukorra veel keerulisemaks. Mõistlik oleks kaubanduskeskuse puhul üldse loobuda korterite ehitamisest. Nii säästaks elanike parkimiskohtade arveltki. Väide, et elamispindadega annaks suurendada sotsiaalset kontrolli Noorteväljaku pargi üle, ei pea paika, sest pargi veeres on elatud ammustest aegadest, aga see pole kodutuid küll morjendanud.

Parkimise tasuliseks muutmine võib samuti olla poolik abinõu. Huviga peaks volikogus jälgima, kas keegi rahvaesindajatest taipab esitada küsimuse, kuidas haakub Rimi planeeringu liiklus- ja parkimisskeem 2017.–2021. aasta koalitsioonilepingus sätestatuga. Seal on selge sõnaga kirjas hägune lubadus “muudame liikluslahendusi Tallinna maanteel Jannseni tänava ristmiku läbilaskevõime suurendamiseks”. Kui volikogu suudabki planeeringu vastu võtta, ootab seda avalik arutelu. Teadaolevalt on piirkonna elanikel plaan oma sõna sekka öelda. Suuremat poodi oleks tarvis küll, aga selgelt mitte elukeskkonna halvenemise hinnaga. Lõpuks ei ole üldse võimatu, et linn peab Rimile raha tagasi maksma, millega suure tõenäosusega pole arvestatud.

