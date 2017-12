Galerii: Võrratu! Võrkpallurid pääsesid eurosarjas 16 parema hulka

Avamängust võtsid Avo Keele hoolealused kaasa 3:1 (26:28; 25:22; 25:21; 25:17) võidu, seega kordusmatšis piisas edasipääsuks 2:3 kaotusestki.

Pärnu alustas mängu tavapärases koosseisus: Markkus Keel, Harri Palmar, Kevin Saar, Tamar Nassar, Edvinas Vaškelis, Taavet Leppik ja Silver Maar.

Algusest peale oli pärnakatel initsatiiv ja nad läksid 8:5 ja 12:8 juhtima. Heas hoos oli Saar, kes lõi nii mõnelgi korral palli võimsalt maha. Silma hakkasid veel Keele ilusad tõsted ja Palmari tegutsemine blokis.

Pärnul oli kõik kontrolli all: juhiti 16:13 ja 18:14. Kõik pikad pallivahetused kaldusid Pärnu poolele ja vastased kaitsetegevuses just ei hiilanud. Esimene geim kindlalt Pärnule 25:19.

Üks käes, üht veel vaja!

Esimeses geimis oli Pärnu resultatiivseim Saar kuue punktiga. Leppik lisas viis, Vaškelis ja Palmar kolm silma.

Teises geimis jäid pärnakad pisut hätta vastuvõtuga, rünnakulgi ei tegutsetud nii teravalt. Külalised läksid 8:6 juhtima, kuid hetk hiljem seis viigistati (8:8).

Siis pärnakad toibusid ning asusid 14:11 ja 16:13 juhtima. Pärnu tundus selgelt tugevam sats. Küprose mehed siiski ärkasid ja tulid järele. Justkui paarisrakendis liiguti 18:18, 20:20 ja 22:22.

Pärnu asus 24:23 juhtima ja fännid tõusid püsti, justkui oleks viimane geim käes. Aga nii ju põhimõtteliselt oligi, sest Pärnul läks vaja kaht geimivõitu.

Viimasel rünnakul olid Pafiakose pallurid võrgus ja punkt oli meie! Pärnul kaks geimi käes ja edasipääs kindel.

Viimases geimis pani peatreener Keel mängu neidki, kes tavaliselt platsile ei pääse. Tulemuseks 25:17 võit ja kogu mäng 3:0. Vägev!

Pärnakate resultatiivseim oli Leppik 10 punktiga. Vaškelis lisas üheksa, Robert Juchnevic ja Saar kaheksa silma.

Pärnu meeskonna mängu parimaks valitud Taavet Leppiku sõnutsi ei tulnud kindel võit sugugi nii lihtsalt kui platsi kõrvalt võis paista.

„Võit ei tulnud üldse kergelt,” arvas Leppik. „Rabistasime natuke, võita tahtsid ju kõik.”

Enda esitusega jäi Leppik rahule. „Kui sidemängijaga kõik klapib, siis on kõik ju hästi, ole ainult mees ja löö ära.”

Pärnu meeskonna peatreeneri Avo Keele arvates oli tänase mängu kvaliteet mõlema meeskonna poolt kesisem kui Kürosel kaks nädalat tagasi. „Läbi nõksude käis kõik, õiget voolavust ei olnud – kaks-kolm punkti ühele poole, siis teisele poole. Lõpuks meie poole tuli neid rohkem. Ju me jõuluvana hästi ootasime,” andis peatreener euromängu teisele vaatusele hinnangu.

Pärnu meeskonna vastaseks 16 parema seas on igal juhul meeskond, milles löövad kaasa eestlased – Rait Rikbergi koduklubi Belgia Meneni Prefaksise ja Šveitsi Schönenwerd Volley, kus mängib Kristo Kollo ning peatreener on Rainer Vassiljev, avakohtumise võitis võõrsil Belgia klubi 3:0. Paari edasipääseja selgub homme. Kumma meeskonnaga tahaks Keel jõudu katsuda?

„Mina sooviks Šveitsi meeskonda ja Vassiljevit, aga kui kihlveokontoris peaks kellegi peale raha panema, siis ma tõenäoliselt valiksin Meneni,” arvas Pärnu meeskonna peatreener.

Järgmine euromäng peetakse jaanuari keskel pärnakate kodusaalis. Seeria teine kohtumine toimub kaks nädalat hiljem.

„Jaanuarikuu on meil väga tihe, meil on siis kümme mängu. Püüame saada läbi puhkuse ja pärast seda tugevate treeningutega heasse konditsiooni, et jaanuar vastu pidada, Veebruaris annab mängude graafik õnneks natuke järgi,” rääkis Keel, kelle sõnutsi on Pärnu meeskonnal olnud veelgi tihedama graafikuga perioode.

„Ühel aastal oli meil koos euromängudega neljanädalane periood, kus igal nädalal oli kolm mängu ja ühel neli. Seda koos euromängude sõidupäevadega. Sporti ei tehtagi selle pärast, et oleks hea ja mugav. Higi käib sportimise juurde,” ütles Keel.