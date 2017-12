Pärnumaa päästjad peavad pühi

Tänane valvepäev on siiski natukene pidulikum. Väljakutsete vahepeal täidetakse aega erinevate jõulutraditsioonidega.

Selle üle, et jõule kodustega pidada ei saa, väga ei kurvastata. Kodus peetakse pühad kas ette või siis järgmisel päeval järele. Lähedasedki on mõistvad ja suhtuvad pühade ajal tööle minekusse rahulikult. “Keegi peab ju tööd tegema,” rõhutab Pärnu komando rühmapealik Märt naljatledes.

Pärnu komando käis kuuse juureski. | FOTO: Erakogu

Pärnu kaheksal valves oleval päästjal olid täna käed-jalad tegevusi täis. „Lõunaks valmistasime üheskoos klassikalist jõulupraadi, mida mekkisime ühise pidulaua taga,“ tutvustab Pärnu komando meeskonnavanem Raico päevaplaani.

Pärnu komando jõululaupäevastki ei puudunud jõululõuna. | FOTO: Erakogu

Päästjad ei pidanud paljuks jõululaupäeval üht kodu külastada, et sealgi mööduksid pühad turvaliselt suitsuanduri valvsa pilgu all. Meeskond tegi retke ka surnuaiale, kus süüdati hukkunud kolleegidele küünlad.

Nagu igal varasemal aastal külastasid jõululaupäeval tööl olevad Pärnu komando päästjad tänagi langenud kolleegide kalme. | FOTO: Erakogu

Õhtul väisas kõigi päästjate üllatuseks komandot jõuluvanagi, kes tõi tublidele meestele jõulurõõmu.

Pärnu päästekomandot väisas täna jõuluvana. | FOTO: Erakogu

Pärnu-Jaagupis on täna valves neli meest. Meeskonnavanema Marguse sõnutsi on jõululaupäev komandos üsna rahulik. “Valmistame ja sööme ühiselt ahjupraadi – siga, hapukapsas ja verivorst, nagu ikka. Magustoidu tõi üks mees kodust kaasa,” räägib meeskonnavanem.

Kuusk on komandos juba ehitud ja õhtul kogunetakse selle ümber, et jõuluõhtut oma teise pere seltsis nautida.

Pärnu-Jaagupi päästjad jõululõunal. | FOTO: Erakogu

Vändra komando meeskonnavanem Enn kinnitab, et neil on jõululaupäev nagu iga teine päev. „Seapraad on juba ahjus valmis ja ootab. Aga selles pole midagi erilist, sest me sööme alati hästi,“ muigab meeskonnavanem.

Häädemeestel valvab täna kolm meest. „Sööme koos meeskonnaga traditsioonilist jõulupraadi, aga magustoidu jätame täna vahele, sest õhtul plaanime jõusaalis trenni teha,“ lubab Häädemeeste meeskonnavanem Andrus säilitada pühade ajalgi hea vorm. „Jõuluvana käis meil juba ära ja õhtul vaatame, mis on pakkides peidus."

Meeskonnavanem tunnistab, et Häädemeestel on olnud hea aasta: neil on uus maja ja uus auto. Muud ei oska päästja hing ihatagi. Sellegipoolest poetab Andrus, et väikseid salasoove on ikka.

Häädemeeste komando jõululõunal oli laud nagu äke. | FOTO: Erakogu

Küsimuse peale, mida päästjad jõuluvanalt ootavad, vastavad kõik nagu ühest suust, et rahulikku olemist ja turvalist jõuluaega kõigile.