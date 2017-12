Lasteaia kauaaegne direktor saab Pärnu linna teenetemärgi

Volikogu eelnõu seletuskiri märgib, et Virula on töötanud Pärnu linna lasteaedades 1964. aastast. Lasteaiadirektorina 1982. aastast, seega 35 aastat. Tema elutööks võib pidada Pärnu Mai lasteaeda, mida on juhtinud 1987. aastast ning mida tuntakse ja mille tegevust hinnatakse kogu vabariigis.

Õppekasvatuse rikastamiseks on Virula eestvedamisel rakendatud eri metoodikaid: keskkonnakasvatust ja õueõpet, suunatud uurimuslikku õpet.

Virulalt pärineb algatus rakendada suunatud uurimuslikku õppe metoodikat koolieelikutele. Nimetatud tegevus toimib koostöös Tartu ülikooliga ja Mai lasteaia õpetajad tegutsevad koolitajatena. Suunatud uurimusliku õppe propageerimise ja rakendamise eest on Virulat tunnustanud B. G. Forseliuse selts.

"Anne Virula on muutuste juht, uuenduste elluviija ja edukas personali toetaja," jutustab seletuskiri.

Neli Mai lasteaia õpetajat on edukalt kandideerinud õppejuhatajateks ja direktoriks Pärnu linna lasteaedades.

Lasteaed on hinnatud laste ja vanemate seas, mis on taganud põlvkondade järjepidevuse asutuses.

Virula on aktiivne juht, kes on kuulunud Pärnu koolieelsete lasteasutuste juhtide ühingusse ja Eesti alushariduse juhtide ühendusse nende asutamisest alates.

Virula tööd on hinnatud Pärnu linnavalitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi tänu- ja aukirjadega.

2014. aastal omistati Mai lasteaiale Pärnu hariduse aastapreemia.

Tegu on järjekorras 91. Pärnu linna teenetemärgiga.