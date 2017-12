Galerii: nigelast pühadeilmast hoolimata täitsid tervisesportlased Jõulumäe suusaraja

Kunstlumest valmistatud 1,3 kilomeetri pikkune rada on avatud suusatamiseks nii klassika- kui vabatehnikas. Rada algab suusastaadionilt.

Raja ehitamiseks kasutati sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnutsi üle suve hoiustatud mullust lund.

Lõoke märkis, et Jõulumäe on Eestis ainuke paik, kus mullust tehislund nii palju, et sellest korralik mitmekümnesentimeetrise paksuse lumega rada teha.