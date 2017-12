Meretaseme andmeid hakatakse esitama kahes süsteemis

Järgmisest aastast arvestab Eesti samamoodi ülejäänud Euroopa riikidega merevee absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli suhtes. Uus kõrgussüsteem EH200 hakkab kehtima 1. jaanuarist. Kroonlinna nullist ja BK77-kõrgussüsteemist Eesti loobub.

Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) meresüsteemide instituut esitab meretaseme infosüsteemi kaudu reaalaja meretaset ja 48 tunni prognoosi nüüdsest kahes kõrgussüsteemis, nii uues kui vanas. Infosüsteemi käivitasid TTÜ meresüsteemi instituudi teadlased pärast 2005. aasta 9. jaanuari tormi, kui kogu Eesti rannikul registreeriti vaatlusajaloo kõrgeim veeseis.

Vana süsteem oli määratletud Kroonlinna merevaatlusjaamas mõõdetud keskmise veetasemega aastatel 1825–1840. Euroopa kõrgussüsteemi alus on Amsterdamis 1. septembrist 1683 kuni 1. septembrini 1684 mõõdetud nivoo.

Süsteemide kõrguse vahe on Eesti territooriumil 15–24 sentimeetrit. Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile üleminekuga muutuvad kõrgusväärtused nii ruumiandmebaasides kui kaartidel, samuti teisenevad reaalajas ja eri süsteemides esitatavad meretaseme väärtused.

Piirkonniti on erinevus esmajoones tingitud jääajajärgse maapinna tõusu eri väärtustest Eesti piires. Saare- ja Hiiumaa rannikul näiteks on jääajajärgne maatõus merepõhja viimase 30 aastaga neli–viis sentimeetrit kergitanud, samal ajal kui Kagu-Eestis maapind hoopis madaldub.

"Meretaseme infosüsteemi uues versioonis saab ühe klahvivajutusega vahetada kõrgussüsteemi, kuna Eestis on määratud Euroopa kõrgussüsteemile üleminekuperiood kolm kuud, mil näitamine kahes süsteemis on soovituslik. Kahes süsteemis esitamine on oluline veel sellegi pärast, et näiteks vanemad, paberkandjal merekaardid on ikka kasutusel ja meresõitjal on oluline näha meretaseme andmeid vanas süsteemis," selgitas TTÜ meresüsteemide instituudi vanemteadur Tarmo Kõuts.

Kõuts lisas, et ilmaolud jäävad heitlikuks jõulude ja aastavahetuse vahelgi. Taastub läänevool, mis toob Läänemere piirkonda ridamisi tsükloneid, mis meretaset kergitavad. Nii on meretaseme infosüsteemi jälgida igati asjakohane ja nüüd saab seda teha kahes kõrgussüsteemis.

TTÜ meresüsteemide instituudi meretaseme infosüsteemi andmeid saab vaadata SIIT.