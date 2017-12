Taaramäe: Pühadeaeg on trenniks parim

"Nagu juba tavaks saanud veetsin jõulud Monacos. Pühadeaeg on parim aeg trenni teha. Liiklus on hõre ja piirkond rahulik. Peale selle ilm hea: 15 kraadi ja päike. Lund pole, aga jõuluküla on ikka mehine!" tutvustas Taaramäe Facebookis pühi Monaco moodi.

"Häid jõule kõigile! Mis jõulurooga sõi jalgrattur õhtul? Arvestades seda, et täna väntasin neli tundi ja kolm tõusu, mis olid kõik umbes kümne kilomeetri pikkused ja treeningu iseloom oli pigem raske, sobis taldrikule ports tatart, tuunikalasteik ja veidi juurikaid. Kütus oli efektiivne, sest power`it jagus," kirjutas Taaramäe.