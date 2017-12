Pärnu haiglas tuli ilmale kaheksa jõululast

25. detsembril sündis poisslaps, 26ndal aga kaks tüdrukut.

Mullu tuli Pärnu haiglas ilmale 806 beebit, see tähendab, et keskmiselt sünnib haiglas umbes kaks last ööpäevas.

Jõulupühad pole siin viimaste aastate jooksul varem nõnda lasterohked olnud. 2016. aastal jõululaupäeval ei näinud Pärnu haiglas ilmavalgust keegi, aga esimesel pühal sündis kaks poissi ning teisel tulid ilmale poiss ja tüdruk.

2015. aastal sündis samuti neli jõululast.