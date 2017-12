Häädemeestel saagis pikanäpumees endale jõulupuu talumaja hoovist

Taluperenaine ei osanud öelda, millal pikanäpumees täpselt käia võis. "23. detsembri lõunal oli see veel alles, jõulude ajal käisime ära ja täna, kui läksime lehti tooma, märkasime, et see on ära saetud," rääkis ta. Vänt on õnnetu, sest oli kuused sinna aastaid tagasi istutanud sooviga suure hoovi äärde parkmets kujundada. "Varsti saevad kõik puud, mis ma istutanud olen, maha."

Seda, et keegi võinuks majast sadakonna meetri kaugusel hoovi äärt, kus kasvab mitu puud, metsaks pidada, perenaine ei usu. "See oli mugav lahendus. Sai kuuse puhta kingaga kätte," arvab ta. "Nii ei saa käituda. Tuleb natuke inimesi õpetada." Vänt lisas, et inimene, kes kuuse maha saagis, on oodatud kevadel uut istutama.