Elu Pärnumaal ülaltvaates: aasta põnevaimad droonikaadrid

Maalihe Nurme külas

4. mail toimus Sauga vallas Nurme silla juures ulatuslik maalihe ja jõkke vajus suur tükk maapinda.

Maalihe tuletas meelde, kui habras võib paiguti olla muidu nii kindlana tunduvate jõekallaste geoloogiline tasakaal.

FOTO: Mihkel Laine

Pärnu-Jaagupil vihuti lumel tantsu

10. veebruaril toimus Pärnu-Jaagupi põhikooli staadionil sealse kihelkonna talvine tantsupidu "Põlvkondade lumised jäljed", mis tõi lapsed, noored ja täiskasvanud karge talveilmaga õue jalga keerutama.

Droonikaadrid näitavad tantsust tekkivaid põnevaid kujundeid.

Ulatuslikud teetööd Pärnumaal

Pärnumaa kaks suuremat teeremonti võeti mais ette Sauga vallas Nurme silla juures ja Tori vallas Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee Kuiaru ja Mannare vahelisel lõigul. Tööd halvasid liikluse mitmeks kuuks.

Masinatehase lammutamine

Droonijuht külastas masinatehase lammutusplatsi ajal, kui enamik alast oli juba lagedaks lõhutud.

Kaua oodatud masinatehase lammutamine oli nii mõnegi pärnaka arvates aasta kõige tervitatavam muutus linnapildis.

Rabapõleng mattis enda alla elurajooni ja maantee

29. juuni lõuna paiku süttis Paikuse valla ja Sindi valla piiril Lanksaare raba ning põlengukohast tõusev suits mattis enda alla Sindi Linnuriigi elamurajooni ja häiris liiklust Pärnu–Tori teel.

Nurme sillal vuravad taas autod

​20. novembril taasavati remondis olnud Nurme sild liiklusele. Uuel sillal on linnast väljudes kaks ja Nurme sillal linna sisenejaile üks sõidurada.

Hommikupäike Soomaal

Pärnu Postimehe fotograaf Mailiis Ollino pildistas 25. septembri hommikul Soomaa üleujutust. "Hommikupäike oli imeline. Kui eile oli üleujutuse kõrgseis, siis täna hommikuks oli veetase juba veidi langenud," rääkis Ollino.

Pärnu mattus lumme ja uttu

26. oktoobril udusel hommikul sadas maha sellesügisene esimene lumi. Kõrgelt Pärnu linna kohalt oli vaatepilti imeline jälgida.

Jõulukuuse püstipanek

Tänavuse Pärnu jõulupuu püstitamine teatriesisele platsile läks kärmelt ja võttis aega alla tunni.

Kuusepüstitajate töö tegi lihtsamaks asjaolu, et selle aasta Pärnu jõulukuusk on varasematest hulga väiksem. Põlendmaa kandist toodud ilusal ja kaharal kuusel on pikkust 12 meetrit.