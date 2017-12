Pärnu toitlustuskohtades ja ööklubides tuvastati kümneid registreerimata töötajaid

MTA maksuauditi üksuse juhi Airi Lepassare sõnutsi on Pärnumaal detsembris tehtud kontrollkäikude tulemusel töötamise registrisse kantud 39 töötajat, kellest paljud ei ole viimastel kuudel ametlikku palka saanud. "Uusi töötajaid on registreeritud nii kontrollkäikude ajal kui vahetult pärast neid, sealhulgas nendesse toitlustus- ja majutusasutustesse, kuhu ametnikud veel ei ole jõudnud," rääkis Lepassar. "MTA ootus ongi see, et ettevõtjad ise oma maksuasjad korda teeksid. Edaspidi jälgime, kas kanded püsivad korras ja kas nendele uute registreeritud töötajate puhul hakatakse deklareerima ametlikku töötasu."

39 uut töötajat registris mõne nädala jooksul ja samas piirkonnas näitab selgesti ümbrikupalga probleemi sektoris. "Plaanime lähiajal jätkata kontrolli Pärnu piirkonnas ja mujalgi, samuti Lõuna-Eestis. MTA on mõne kontrollkäigu juba teinud näiteks Tõrvas," lisas Lepassar.

Detsembri esimeses pooles kontrollisid MTA ametnikud päevasel ajal kümmet Pärnu kohvikut või pubi, kus kõik 25 kontrollitud töötajat olid töötamise registrisse kantud. "Öisel ajal pilt enam nii ilus ei olnud," tõdes Lepassar. "Kontrollitud viies ööklubis või baaris olid 52 töötajast seitse registreerimata, peale selle pani üks MTA ametnike saabumise eel uksed sulgenud ööklubi järgmisel päeval kirja seitse töötajat. Vahetult enne ametnike külaskäiku lisasid kaks ettevõtet kokku 14 töötajat. Praktika näitab, et töötajad jäetakse töötamise registrisse kandmata ikka selleks, et neile töötasu mitteametlikult maksta."

Kontrolli käigus vaadeldakse müüdava alkoholi maksumärkegi. Kui alkoholil puudub Eesti kange alkoholi maksumärk, on seaduse mõistes tegemist käitlemiseks lubamatu alkoholiga, mille kaubanduslikul eesmärgil hoidmise või ladustamise või sellega kauplemise eest on ette nähtud väärteokaristus. Eesti meelelahutus- ja toitlustusasutused ei tohi müüa kanget alkoholi, millel puudub maksumärk või on see mõne muu riigi oma.

Registreerimata töötajaid on toitlustus- ja majutussektoris Eestis viis ja Pärnumaal 7,2 protsenti. Konjunktuuriinstituudi uuringu põhjal küünib ümbrikupalkadest tekkinud maksuauk toitlustussektoris umbes 12 miljoni euroni.

MTA eesmärk on töötamise registreerimise kontrollimisega välistada töötajatele ümbrikupalga tasumine. Kui töötajad on korrektselt registreeritud, võtab kontroll vaid paar minutit. Kui amet tuvastab puudusi, tuleb võtta ütlused töötajatelt, siis algab menetlus. Maksuasjade korrasoleku eest saab töötajagi hea seista. E-maksuametis/e-tollis on näiteks võimalik kontrollida, kas tööandja on kogu palga ikka deklareerinud, ja vajadusel sellest otse tööandjale või MTA-le märku anda.