Jõulupühal vägivallatsenud mees sai ülejärgmisel päeval karistuse

"Prokuratuur süüdistas meest selles, et ta esimese jõulupüha õhtul lõi oma elukaaslast nende ühises elukohas Pärnumaal mitmel korral rusikatega pähe ja keha piirkonda," selgitas prokurör Marika Salmistu. Raskendava asjaoluna arvestas kohus, et mees pani teo toime väikese lapse juuresolekul. Pärast peksmist õnnestus naisel joosta kodunt tuttava poole ja kutsuda abi. Ülekuulamisel rääkis mees, et on naist varemgi löönud, kuid seekord fikseeris löömise politsei. Kokkuleppemenetluse läbirääkimistel avaldas vägivallatseja puhtsüdamlikku kahetsust.

Kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti märkis, et kohus menetleb perevägivallaga seotud kuritegusid esimesel võimalusel, eriti juhul, kui asjasse puutuvad alaealised lapsed. "Et asi jõuaks kiiresti kohtusse, teevad suurt tööd prokuratuur ja politsei. Kõnealust kriminaalasja arutas kohus kiirmenetluse korras kaks päeva pärast teo toimepanekut."

Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt ütles, et kõikide ametnike operatiivne tegutsemine aitas juhtumi ruttu lahendada. "Mees toimetati politseijaoskonda kainenema ja enne ta koju ei saanud, kui karistus käes oli. Talle anti veel üks võimalus vabadusse jääda, kuid ta on väga range kontrolli all," rääkis Kütt. Lisades, et lähisuhtevägivalla puhul tuleks murega üksijäämise asemel sellest teada anda, sest vägivald üha kordub ja olukord läheb enamasti vaid hullemaks.

"Oluline on märgata oma lähedastega toimuvat. Kui saate teada, et keegi kannatab kodus vägivalla all ega suuda enam ise sellest ringist välja tulla, teatage sellest politseile," soovitas Kütt.

Kohus mõistis pühadel vägivallatsenud mehelt välja sundraha ja kaitsetasu kogusummas 424,50 eurot. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.