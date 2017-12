Maksu- ja tolliameti (MTA) ametnikud on detsembris Pärnu toitlustuskohti ja ööklubisid kontrollides tuvastanud kümneid registreerimata töötajaid. Kui päevasel ajal on toitlustuskohtade töötajad enamasti registris, siis õhtul ja öösel tegutsevates asutustes avastati töötajaid, kes suures osas said ametlikult kirja MTA külastuste käigus.