Urmas Sule: Ma ei taha Pärnust ära minna

Minu arvates töötab tervishoiusüsteem tervikuna väga hästi. Fookust võib ju seada igale poole, kuid haiglajuhid ja arstid on meil tublid inimesed, kes ei mõtle tööle tulles selle peale, kuidas korrumpeeruda.

Meditsiin on delikaatne valdkond ja siin võib iga aitähhi näha korruptiivsena. Kui patsient tänab tohtrit, siis mis suhe see on? Kuskilt tuleb tervemõistuslik piir paika panna.

Tervishoiujuhtimine on tähelepanu all olnud juba mitu aastat. Kui mõelda sellele, et paralleelselt on jooksnud sotsiaaldialoog ehk kollektiivleppe läbirääkimised, viib ju üks asi teiseni.

Mina olen seda meelt, et tervishoiusektoris ei esine sellist korruptiivset käitumist, mis keskmisest erineks. Me, eestlased, oleme kõik kaunis samasugused: seda, mida võtame ette riigivalitsemises, teeme ka arstina-õena töötades või haiglat juhtides.

Haiglate liidu konverentsil on viimased kaks aastat sellele teemale pühendatud ettekanded. On käinud rääkija keskkriminaalpolitseist ja viimasel konverentsil oli ettekandeid lausa neli. Me püüame sellega rohkem tegelda. Mõistuslikult rohkem. Võiksime korruptsiooni ja infoturbe peale panna kogu tööaja, kuid siis jääksid patsiendid ravimata. Ei saa võtta haiglajuhtimisest välja üht peatükki ja keskenduda vaid sellele – neid peatükke on meil põrgulikult palju.

Kas haiglate juhtkondade tegevust valvavad nõu­kogud pole tegelikult võimelised aru saama, kaasa mõtlema ja seetõttu puudub igasugune kontroll? Või tunnete Pärnu haigla nõukogu ette minnes, et nad on teile teemade käsitlemisel võrdväärne partner?

Iseloomustada nõukogu kui sise­audiitorit on natuke palju. Nõukogul on pigem strateegiliste otsuste langetamise roll ja sealhulgas tuleb nõuda, et juhatus toimetaks seaduste ja põhikirja järgi.

Nõukogu liikmetelt nüüd nõuda, et nad töötaksid kaheksa tundi päevas, oleks liiga palju. Nõukogu on natuke teistsugune organ.

Kui küsida samasugune küsimus linnavolikogu revisjoni­komisjoni kohta, siis mis on reaalne? Kontrollida dokumente ja korra täitmist. Juhatuse või linnavalitsuse kohus on anda informatsiooni. See, kui palju teavet on õige anda, on pikantne koht. Sa võid ju kogu operatiivinfo anda nõukogule, aga sellisel juhul on nõukogu olukorras, kus nad ei saa oma tööga hakkama. Mitte selle pärast, et nad oleksid rumalad, vaid selle pärast, et neilt ei saa eeldada kogu muu tegevuse kõrvale jätmist. Peab andma mõistlikus mahus infot.

Mis on mõistlik maht? Loomulikult, kui majas on “tule­kahju”, on see maht suurem, kui on rahulikum olukord, siis väiksem.

Milliseid muutusi olete oma töös Pärnu haiglas teinud?

Pärnu haigla nõukogu on otsustanud – selles suhtes on lepingki sõlmitud – siseauditit tugevdada. Siseauditit hakkab juhtima kolmas osaline ehk välis­audiitor. Praegu me lükkame seda mudelit käima ja milliseid tulemusi see toob, eks me näe.

Kui tekivad pingelised olukorrad, arened individuaalselt, õpid inimesi hästi tundma. Me oleme selle aasta jooksul kõik kollektiivselt targemaks ja ma ütleks isegi lähedasemaks saanud.